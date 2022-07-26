МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) 26 июля принял на обслуживание восемь выпусков еврооблигаций "Газпрома", номинированных в долларах и евро, свидетельствуют материалы НРД. "Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку"

Речь о выпусках в евро с погашением в ноябре 2028 года, в феврале 2027 года и в ноябре 2023 года, а также в долларах с погашением в феврале 2030 года, в августе 2037 года, в феврале 2028 года, в апреле 2034 года и в июле 2031 года.

Эмитентами ценных бумаг являются Gaz Finance и Gaz Capital — дочерние предприятия российской энергетической компании.