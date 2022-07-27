Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 11 июля
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций краткосрочно подскакивал выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 11 июля, однако затем перешел к снижению, индекс РТС умеренно растет, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,27%, до 2186,47 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,25%, до 1138,89 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи подскакивал до 2200,8 пункта — впервые с 11 июля.