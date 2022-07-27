МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Расписки сети магазинов фиксированных цен Fix Price растут более чем на 6% и обновили максимум с 20 мая на фоне публикации позитивных операционных данных за первое полугодие, следует из данных Московской биржи. Fix Price нарастила выручку в первом полугодии

К 11.36 мск расписки Fix Price растут на 6,25% и уже поднимались на 9,3% — до 362 рублей, максимума с 20 мая текущего года. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,52%.

Как сообщила компания, в первом полугодии 2022 года она увеличила выручку на 24,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 131,8 миллиарда рублей.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. Выручка Fix Price в 2021 году увеличилась на 21,3% — до 230,473 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО — на 21,7%, до 21,4 миллиарда, EBITDA — на 20%, до 44,155 миллиарда рублей.