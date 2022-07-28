МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга показывает снижение на 0,52% по индексу Мосбиржи на фоне фиксаций прибыли, РТС также падает — на 1,63%, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 15.51 мск уменьшался на 0,52%, до 2184,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,63%, до 1135,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 81 копейку, до 60,69 рубля, евро — на 82 копейки, до отметки 61,55 рубля.

"В четверг, несмотря на то, что внешний фон для инвесторов в России складывается положительный, многие участники торгов, по-видимому, решили зафиксировать прибыль после заметного повышения в предыдущие сессии", — считает Анна Буйлакова из ФГ "Финам". Банк "Открытие" рассказал, каким будет курс рубля к концу года

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Лидерами снижения являются акции "Иркута-3" (-3,08%), ММК (-2,65%), Polymetal (-2,45%), "Северстали" (-1,97%), "Распадской" (-1,65%), НМТП (-1,14%), "Новатэка" (-1,08%), расписки Fix Price (-2,47%), Globaltrans (-1,77%). "Норникель" нарастил производство металлов в первом полугодии

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что расписки Fix Price корректировались вслед за повышением накануне на фоне публикации сильных операционных результатов.

"Акции "Норникеля" снижались, несмотря на выход хороших операционных результатов за второй квартал текущего года. Компания подтвердила докризисный производственный прогноз на 2022 год, несмотря на проблемы с закупками импортного оборудования, запчастей и материалов", — добавила она.

В лидерах роста — расписки "О'Кей" (+17,81%), HeadHunter (+8,46%), "Селигдара" (+7,16%), VK (+3%), Ozon (+1,43%), акции МТС (+2,02%), "Магнита" (+1,05%), "Лензолото" (+0,64%), префы "Татнефти" (+0,71%).

"Селигдару" в четверг помогал как рост цен на золото, которые проверяли на прочность сопротивление 1735 долларов за тройскую унцию, так и новости о включении акций с 29 июля в котировальный список Первого уровня Московской биржи, что отражает увеличение ликвидности и может сделать компанию еще более инвестиционно привлекательной", — уточняет Кожухова.

Она дополнила, что "Магнит" в четверг представил операционные результаты, которые немного превысили прогноз, и сообщил об увеличении выручки на 38,7%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи торгуется около уровня сопротивления в районе 2200 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, при снижении поддержка возможна в районе 2158 пунктов. Если индекс сможет преодолеть планку 2200 пунктов, целью для роста послужит уровень 2280 пунктов", — полагает Буйлакова.

Мария Лукина из банка "Зенит" обращает внимание, что движения на рынке продиктованы многими факторами, в числе которых макроновости, новости компаний, динамика курса рубля против мировых валют и важные решения в отношении экономики страны, в том числе ключевая ставка и налаживание отношений со странами Ближнего Востока, Африки и Азии. В краткосрочной перспективе эксперт ожидает умеренную динамику в боковике по индексу Мосбиржи в отсутствие обострения геополитики.

"Индекс Мосбиржи в очередной раз отступил от отметки 2200 пунктов, а индекс РТС остается ниже сопротивления 1260 пунктов. В случае продаж на фондовых рынках США настроения в России во второй половине дня также могут ухудшиться", — прогнозирует Кожухова.