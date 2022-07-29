МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу пока незначительно растут, удерживаясь выше 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Венгрия хочет купить дополнительные объемы российского газа, заявил Орбан

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2126,2 доллара за тысячу кубометров (+1,9% к расчётной цене четверга — 2086,5 доллара). Затем котировки несколько снизились и к 9.32 мск опустились до 2109,1 доллара за тысячу кубометров (+1%).

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о снижении с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Теперь они составляют не более 20% от проектной мощности магистрали и не превышают 33 миллионов кубометров в сутки при плановом объёме в 167 миллионов.

Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем чуть выше 1805 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.