МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в последний рабочий день недели и месяца и может завершить вторую неделю подряд в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото растет на макроэкономических факторах

По состоянию на 9.48 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,45%, до 3,5095 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,64%, до 7762 долларов, алюминия — на 1,38%, до 2456 долларов, цинка – подскочила на 3,47%, до 3160 долларов.

С начала недели медь подорожала на 5,5%. Основным фактором для такой динамики стал некоторый оптимизм на мировых рынках, вызванный решением Федеральной резерва США о повышении своей учётной ставки, которое совпало с прогнозами аналитиков и потому не вызвало дополнительного негатива.

Дополнительно рост котировок промышленного металла поддерживает и ослабление доллара, вызванное как ожидаемым решением Федрезерва, так и данными о снижении американского ВВП во втором квартале.