МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания МТС установила ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов рублей на уровне не выше 8,7% годовых, МТС-банк по облигациям объемом не менее 3 миллиардов рублей — на уровне не выше 10,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник назвал финальный ориентир купона по облигациям "Русала"

Компания МТС намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-22 с квартальными купонами, МТС-банк — трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами. Заявки инвесторов на облигации организации собирают в пятницу.

Решением о выпуске облигаций банка предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли МТС ниже контрольной. Компания МТС напрямую или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

Техническая часть размещения выпусков ожидается 5 августа. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, "Московский кредитный банк", Росбанк и ИФК "Солид".

МТС-банк в середине июля планировал собрать заявки на биржевые облигации объемом 5 миллиардов рублей, но перенес сбор книги по выпуску, сославшись на рыночную конъюнктуру.