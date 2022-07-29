МОСКВА, 29 июля — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань укрепился против доллара США, после того как вышедшие в четверг данные показали сокращение американской экономики второй квартал подряд, что ослабило ожидания ужесточения политики ФРС. СМИ: Россия выделит 30 миллиардов долларов на железные дороги в Китай

Также в четверг прошло заседание политбюро Коммунистической партии Китая, на котором не прозвучали новые сигналы о мерах государственного стимулирования экономики. По мнению трейдеров, до появления новых катализаторов юань в основном будет торговаться в боковом тренде.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс пары доллар/юань на уровне 6,7437 против 6,7411 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,7420, а на момент написания статьи торговалась по 6,7411. Индекс доллара опустился до минимума более чем за три недели.

Согласно опубликованным в четверг данным, во 2-м квартале в годовом исчислении ВВП США сократился на 0,9%. Это заставило инвесторов предполагать, что ФРС не будет повышать ставки так агрессивно, как ожидалось раньше.

По словам аналитиков Maybank, в отсутствие сильных внутренних факторов юань по-прежнему торгуется в зависимости от курса доллара против большинства других валют.

Судя по информации, распространенной государственными СМИ после заседания политбюро в четверг, руководство Китая отказалось от призывов достичь поставленные на 2022 год целей в экономике и теперь говорит о сосредоточенности на достижении наилучших возможных результатов. Названа настоящая цена доллара

"Мы не думаем, что Пекин начнет полномасштабную кампанию с целью достижения целевого годового рост та ВВП примерно на 5,5%, который теперь представляется недостижимым", — говорят аналитики Nomura.

В материале по итогам заседания политбюро информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что Китай будет придерживаться "динамичной политики нулевой терпимости к COVID", в то время как большинство других стран пытается ужиться с коронавирусом.

"Это подчеркивает, насколько крепко руководство держится за стратегию нулевой терпимости к COVID. Возможно, даже за счет роста экономики", — говорят аналитики Maybank, добавляя, что неопределенности вокруг коронавируса будут и впредь оказывать давление на юань.

На заседании политбюро высшее руководство Китая также обещало стабилизировать рынок недвижимости и финансовый сектор, обеспечив ввод в эксплуатацию заранее проданного жилья.

"Вероятно, ухудшение перспектив китайской экономики и нестабильность рынка недвижимости будут сдерживать рост юаня", — говорит аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 105,869 против уровня закрытия четверга 106,351. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7434.