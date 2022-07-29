МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту и уже прибавляет около 0,5% по индексу Мосбиржи после небольшой просадки в начале торгов, на его динамику в пятницу в первую очередь влияют технические факторы и желание игроков зафиксировать прибыль перед выходными, следует из данных Московской биржи и комментария РИА Новости аналитика. Названа настоящая цена доллара

На самом старте торгов рублевый индекс Мосбиржи поднимался (на 0,12%), потом переходил к снижению и максимально опускался на 0,4%, после чего вновь вернулся к росту. К 11.40 мск индекс Мосбиржи рос на 0,5% — до 2200,7 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,5%, до 1132,1 пункта.

Депозитарные расписки компании "О'Кей" после выхода отчетности дорожают второй день: в пятницу они растут на 14,32%. Также в лидерах роста HeadHunter (+16,99%) и АФК "Система" (+2,98%).

"Российский рынок акций, несмотря на то что в течение текущей недели неплохо вырос, по-прежнему находится в краткосрочном нисходящем канале (по индексу Мосбиржи), образовавшемся с начала апреля. И в настоящее время он уперся в 50-дневную скользящую среднюю (2218 пунктов)", — говорит главный экономист ИК "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Естественно, что на таком рынке и при таком рывке, в частности бумаг информационно-технологического сектора, у участников рынка возникает резонное желание зафиксировать прибыль, особенно в конце торговой недели, чтобы не переносить риск через выходные. С этим отчасти и связаны колебания в начале торговой сессии", — добавляет он.

При этом эксперт полагает, что потенциал роста у рынка еще есть, и если он преодолеет сопротивление, то вполне может подняться в район 2330 пунктов по индексу Мосбиржи, а вот что касается стратегических перспектив, то рынок так и останется в текущем канале (1940-2330 пунктов).