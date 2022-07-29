МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в последний рабочий день июля уверенно растут за счет оптимизма, вызванного отчетами корпораций, свидетельствуют данные торгов. Renault посчитала чистый убыток от прекращения деятельности в России

По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,66%, до 7393,47 пункта, французский CAC 40 — на 1,39%, до 6427,06 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 13399,34 пункта.

Инвесторы оценивают новую порцию финансовой отчетности. Так, производитель предметов роскоши Hermes сообщил о росте продаж по итогам квартала, в связи с чем акции компании дорожают на 7,6%. Вслед за ней растут в цене и акции владеющей люксовыми брендами LVMH – на 1,4%.

А акции французской автомобильной группы Renault дорожают на 4,2%. Компания сообщила об убытке по итогам первого полугодия в 1,4 миллиарда евро после прибыли в 354 миллиона годом ранее, однако повысила прогноз операционной рентабельности на весь год.

Тем временем Евростат сообщил о том, что годовая инфляция в еврозоне по итогам июля неожиданно ускорилась до 8,9%, тем самым обновив исторический максимум. За июль при этом потребительские цены выросли лишь на 0,1%.