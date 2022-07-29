Источник: новый ориентир купона по облигациям МТС не выше 8,5%, МТС-банка — не выше 10%
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания МТС снизила ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов рублей до уровня не выше 8,5% годовых, МТС-банк по облигациям объемом не менее 3 миллиардов рублей — до уровня не выше 10% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально МТС ориентировала инвесторов на купон не выше 8,7% годовых, МТС-банк — не выше 10,2% годовых.
Компания МТС намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-22 с квартальными купонами, МТС-банк — трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами. Заявки инвесторов на облигации организации собирают в пятницу.
Решением о выпуске облигаций банка предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли МТС ниже контрольной. Компания МТС напрямую или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Техническая часть размещения выпусков ожидается 5 августа. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, "Московский кредитный банк", Росбанк и ИФК "Солид".
МТС-банк в середине июля планировал собрать заявки на биржевые облигации объемом 5 миллиардов рублей, но перенес сбор книги по выпуску, сославшись на рыночную конъюнктуру.
https://1prime.ru/Financial_market/20220729/837643326.html