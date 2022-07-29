МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу растут, инвесторы преисполнились оптимизмом после выхода позитивных финансовых результатов такого значимого для рынка эмитента, как Apple, вследствие чего "высокотехнологичный" NASDAQ подскакивает больше чем 1%, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене на неожиданном снижении ВВП США

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,3%, до 32586 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,16%, до 12883,6 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 4103,25 пункта.

Финансовые результаты компаний продолжают поддерживать котировки американских фьючерсов. Так, о росте чистой прибыли по итогам отчётного периода сообщила такая крупная компания, как Apple, после чего её акции дорожают на 2,2% на предторгах.

Кроме того, рынки находятся в ожидании статданных. Так, аналитики полагают, что в июне по сравнению с маем доходы населения в Штатах выросли на 0,5% за отчетный месяц, а расходы — на 0,9%.

Далее ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в июле вырос до 51,1 пункта с июньских 50 пунктов, как и показала предварительная оценка.