МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару продолжает расти в последний день июля, в то время как трейдеры оценивают данные о новом рекордном росте потребительских цен в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Юань укрепился против доллара на ослаблении американской экономики

По состоянию на 13.59 мск курс евро к доллару растёт до 1,0244 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0196 доллара; курс доллара к иене уменьшается до 133,25 иены со 134,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,53%, до 105,79 пункта.

Ранее в пятницу Евростат сообщил о том, что годовая инфляция в еврозоне по итогам июля неожиданно ускорилась до 8,9%, тем самым обновив новый исторический максимум. За июль при этом потребительские цены выросли лишь на 0,1%.

Доллар тем временем продолжает слабеть под влиянием последних данных. Так, согласно первой оценке министерства торговли США, ВВП страны снизился второй квартал подряд – на 0,9% в пересчете на год. При этом аналитики ждали небольшого роста.

Позднее валютные трейдеры будут оценивать новую американскую макростатистику. Перед открытием основных торгов в США будет опубликована информация о доходах населения страны, которые, согласно прогнозам, в июне выросли 0,5% по сравнению с маем. Также станут известны данные об индексе потребительских настроений Мичиганского университета, который предположительно, согласно окончательной оценке, в июле вырос до 51,1 пункта с июньских 50 пунктов.