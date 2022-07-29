МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания МТС установила финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом не менее 10 миллиардов рублей в размере 8,3% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник узнал новые ориентиры купонов по облигациям МТС и МТС-банка

Данному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 8,56% годовых. Первоначально компания ориентировала инвесторов на купон не выше 8,7% годовых.

Компания ранее в пятницу собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-22 с квартальными купонами. Техническая часть размещения ожидается 5 августа. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, "Московский кредитный банк", Росбанк и ИФК "Солид".