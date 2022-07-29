МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, МТС-банк — до 7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник узнал финальный ориентир купона по облигациям МТС

МТС установила финальный ориентир ставки купона в размере 8,3% годовых (соответствует доходности к погашению 8,56% годовых), финальный ориентир купона по облигациям МТС-банка — 9,55% годовых (соответствует доходности к погашению 9,9% годовых).

Изначально МТС планировала разместить облигации на сумму не менее 10 миллиардов рублей и ориентировала инвесторов на купон не выше 8,7% годовых, МТС-банк планировал выпуск в объеме не менее 3 миллиардов рублей с купоном не выше 10,2% годовых.

Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-22 с квартальными купонами, банк — трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами. Заявки инвесторов на облигации организации собирали ранее в пятницу.

Решением о выпуске облигаций банка предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли МТС ниже контрольной. Компания МТС напрямую или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

Техническая часть размещения выпусков ожидается 5 августа. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, "Московский кредитный банк", Росбанк и ИФК "Солид".