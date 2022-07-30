МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC+". Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "С"

"Двадцать девятого июля 2022 года S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC+". Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу — негативный", — говорится в заявлении агентства.

В конце мая агентство понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с негативным прогнозом.