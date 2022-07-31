МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Валютами для сбережений сейчас лучше всего выбрать китайский юань, гонконгский доллар и валюты дружественных стран, кроме того для вложений подойдут ценные бумаги и драгметаллы, а также традиционный банковский депозит, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Названы три “правила выживания” для инвесторов

"Из валютных активов сейчас первым выбором являются китайский юань и гонконгский доллар, которые эмитируются одной из крупнейших мировых экономик и не подвержены санкционным рискам", — считает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский и отмечает, что вложения в доллар, евро, фунт, франк и йену сейчас могут быть сопряжены с рядом сложностей.

Валюты дружественных стран также могут подойти для диверсификации сбережений. Например, это могут быть дирхам ОАЭ, турецкая лира, валюты стран СНГ и Юго-Восточной Азии. "Но при таких вложениях стоит внимательно оценить все возможные риски, связанные с возможными колебаниями курса этих валют", — обратил внимание Дужинский.

Обратиться к альтернативным валютам советует и главный экономист ИК "Русс-Инвест" Александр Арутюнян, однако он отмечает, что нужно понимать существующие риски таких валют: так, юань — это не свободно конвертируемая валюта. Напротив, аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев считает инвестиции в иностранную валюту токсичными для россиян из-за вероятности заморозки.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ — ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Кроме того, эксперты, опрошенные РИА Новости, посоветовали вкладывать сбережения в акции и облигации компаний. "В текущих условиях лучшими инструментами для сохранения накоплений являются наименее волатильные инструменты. К таким инструментам можно отнести ОФЗ, корпоративные облигации высоконадежных российских заемщиков и рублевые депозиты", — считает Джиоев, отмечая, что рынок акций напротив сейчас неустойчив, поэтому не очень подойдет для сохранения накоплений в краткосрочной перспективе. Эксперты спрогнозировали рост российского рынка акций и падение рубля

Классический вариант долгосрочного портфеля — 60% акций и 40% облигаций, а для российского рынка, до конца тренда на понижение, — 50% на 50%, объясняет Миронюк и отмечает, что акции обеспечивают доходность, а облигации уменьшают просадку портфеля. Он добавляет, что выгоднее вкладывать в наиболее простые и понятные финансовые инструменты, которые в меньшей степени несут контрагентские риски.

Когда не понятно, какие компании РФ могут попасть под санкции, в качестве актива можно выбрать диверсифицированный паевый инвестиционный фонд (ПИФ) широкого рынка российских акций или ПИФ на индекс Мосбиржи. Бумаги можно выбрать и самостоятельно, но так, чтобы они меньше коррелировали друг с другом, тогда падение одного из активов меньше затронет другие. Среди компаний стоит обратить внимание на экспортеров, некоторые золотодобывающие компании, например "Полюс" и "Полиметалл", или можно вложиться в дивидендные акции тех компаний, которые сохранили дивидендную политику. "Выбор лидеров различных секторов рынка позволит снизить волатильность портфеля… И это не обязательно самые крупные компании в отрасли — скорее и крупные, и наиболее перспективные", — обращает внимание эксперт "БКС Мир инвестиций".

В качестве защитной части портфеля стоит рассмотреть рублевые государственные и корпоративные облигации, государственные евробонды, а также появляющиеся корпоративные еврооблигации в юанях, добавляет Миронюк.

Однако с коллегами не согласен Арутюнян. Он считает, что вместо облигаций лучше выбрать банковский депозит, а акции российского рынка пока что "имеют весьма ограниченный потенциал к росту, … и, к сожалению, достаточно хорошие шансы вновь обвалиться в случае резкого обострения геополитического риска". "В целом вложения в акции — это вложения на длительный срок", — добавляет главный экономист ИК "Русс-Инвест".

СБЕРЕГАТЬ МОЖНО В ДРАГМЕТАЛЛАХ И КАМНЯХ

Золото и другие драгоценные металлы сейчас тоже подойдут для вложений: цены на золото вернулись на докризисный уровень, есть налоговые послабления на покупку, а купить можно в банках в виде слитков, монет, или открыть металлический счет. К тому же золото — защитный вид инвестиций. "Вложения в драгоценные металлы часто разумно сочетать с активами, цена которых растет в период подъема экономики", — объясняет аналитик "Хоум Кредит". Эксперт назвал валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать

С коллегой согласен и главный экономист ИК "Русс-Инвест", он отмечает, что клиентам, особенно состоятельным, стоит определенную долю капитала держать в золоте, серебре и драгоценных камнях.

КУДА ЕЩЕ СТОИТ ВЛОЖИТЬСЯ

Доступный способ сберечь накопленное — банковский депозит. Арутюнян считает, что такой продукт хорошо подойдет людям с небольшими сбережениями. О банковском вкладе, как способе хранить сбережения, вспоминает и аналитик Джиоев. Кроме того, главный экономист ИК "Русс-Инвест" предлагает вложиться в недвижимость, например жилую. Такой вид инвестиций — "это всегда страховка от обесценения рубля", также на сдаче в аренду можно заработать. Но, нужно понимать, что доходность может сильно колебаться от местоположения и цены объекта.

"При покупке любого актива всегда следует помнить о соотношении уровня доходности и риска, а также о степени его ликвидности, т.е. возможности быстрой продажи при необходимости. Поэтому покупка недвижимости, ювелирных украшений, предметов искусства или антиквариата может быть не всегда оптимальным выбором. Кроме того, для таких инвестиций часто требуется обладать дополнительными знаниями, которые помогут оценить справедливую стоимость покупки и ожидаемое изменение ее цены в будущем", — предупреждает Дужинский.