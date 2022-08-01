МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота утром первого дня августа несколько корректируется после заметного удорожания прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на ожиданиях снижения темпа ужесточения политики ФРС США

По состоянию на 8.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,8 доллара, или на 0,33%, до 1776 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,44% — до 20,108 доллара за унцию.

За всю прошлую неделю золото выросло в цене более чем на 3%, и это стало сильнейшим недельным увеличением с зимы, когда за пять дней в конце февраля — начале марта драгоценный металл подорожал на 4,2%.

Цена золота несколько корректируется в отсутствие значимых факторов после того, как она получила заметную поддержку на результатах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла и первичные данные, говорящие о рецессии в Штатах, говорят о возможном более мягком подходе к монетарной политике Федрезерва в ближайшем будущем, что снижает понижательное воздействие на рынки драгметаллов.

Регулятор по итогам июльского заседания поднял ставку такими же темпами, как и в июне — на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение этой ставки в сентябре уже на 50 базисных пунктов.