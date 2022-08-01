Стоимость золота слегка падает в понедельник утром в отсутствие значимых факторов
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота утром первого дня августа несколько корректируется после заметного удорожания прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,8 доллара, или на 0,33%, до 1776 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,44% — до 20,108 доллара за унцию.
За всю прошлую неделю золото выросло в цене более чем на 3%, и это стало сильнейшим недельным увеличением с зимы, когда за пять дней в конце февраля — начале марта драгоценный металл подорожал на 4,2%.
Цена золота несколько корректируется в отсутствие значимых факторов после того, как она получила заметную поддержку на результатах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла и первичные данные, говорящие о рецессии в Штатах, говорят о возможном более мягком подходе к монетарной политике Федрезерва в ближайшем будущем, что снижает понижательное воздействие на рынки драгметаллов.
Регулятор по итогам июльского заседания поднял ставку такими же темпами, как и в июне — на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение этой ставки в сентябре уже на 50 базисных пунктов.
https://1prime.ru/Financial_market/20220801/837658840.html