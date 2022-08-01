МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник упала до нового 6-недельного минимума против японской иены, так как рынки пришли к выводу, что из-за риска рецессии ужесточение денежно-кредитной политики в США будет менее масштабным, чем ожидалось ранее, сообщило агентство Рейтер. Доллар дешевеет на ожиданиях снижения темпа ужесточения политики ФРС США

Пара доллар США/иена впервые с 16 июня опустилась до 132,07, а на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,45% по сравнению с уровнем закрытия пятницы, по 132,605.

Пара крайне чутко реагирует на доходность долгосрочных казначейских облигаций США: доходность 10-летних бумаг колеблется в районе 2,67% после снижения в конце прошлой неделе до минимума с начала апреля 2,618%.

Индекс доллара США, отражающий стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, снизился на 0,18%, до 105,80, приближаясь к минимуму пятницы 105,53 (самому низкому уровня с 5 июля).

"Ожидания относительно процентных ставок в США, судя по всему, пока что достигли пика в июне", — говорится в записке аналитиков Jefferies.

"Все наши индикаторы указывают на переоцененность доллара".