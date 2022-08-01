МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Китайский юань начал август продолжением нисходящего тренда, в котором он находится пять последних месяцев. Давление на него оказывают слабые данные по активности в производственном секторе и вероятность обострения китайско-американских отношений. Китай опубликовал макроэкономическую статистику за июль

Согласно официальным данным, производственная активность в июле неожиданно сократилась после роста в июне. Аналогичные данные частной компании показали замедление роста активности на фоне новых вспышек заражений COVID-19 и ухудшения перспектив мировой экономики.

По словам главного валютного аналитика RBC Capital Markets Элвина Тана, эти данные подтверждают хрупкость экономики Китая.

"С учетом новых свидетельств того, что Пекин не намерен пойти на существенное стимулирование для достижения целевого уровня роста экономики в этом году, а призывает приложить максимальные усилия для достижения наилучших результатов, Народный банк Китая в ближайшие месяцы может склониться к понижению обменного курса, чтобы поддержать экономику на фоне ослабления роста мировой экономики и внешнего спроса", — сказал он.

На континентальном рынке пара доллар США/юань открылась на уровне 6,7499, а на момент написания статьи торговалась по 6,7515. Перед началом торгов центральный банк установил срединный курс на уровне 6,7467 против 6,7437 в пятницу.

По словам трейдеров, на этой неделе участники рынка будут следить за азиатским турне спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Не исключено, что она посетит Тайвань, а это может еще больше испортить отношения между Пекином и Вашингтоном.

На прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена, что Вашингтону следует придерживаться принципа единства Китая. Он отметил, что "тот, кто играет с огнем, в огне и сгорит".

На момент написания статьи индекс доллара находился на 105,784 против уровня закрытия пятницы 105,903. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7608.