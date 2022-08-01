МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника слабеет к доллару и к евро: доллар торгуется у 62,40 рубля, евро — около 63,60 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растёт на 77 копеек, до 62,39 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 63,54 рубля.