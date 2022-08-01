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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220801/837659696.html
Курсы доллара и евро растут к рублю в начале торгового дня
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. Курс рубля в начале торгов понедельника слабеет к доллару и к евро: доллар торгуется у 62,40 рубля, евро — около 63,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 01.08.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника слабеет к доллару и к евро: доллар торгуется у 62,40 рубля, евро — около 63,60 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растёт на 77 копеек, до 62,39 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 63,54 рубля.