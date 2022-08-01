МОСКВА, 1 августа — ПРАЙМ. Японский рынок акций провел лучший день примерно за две недели, чему способствовали положительные отчеты о прибыли компаний, сообщило агентство Рейтер. В то же время неопределенность в отношении перспектив глобального экономического роста сдерживала дальнейший подъем. Эксперт назвал главные причины инфляции в Японии

Индекс Nikkei вырос на 0,7% и закрылся на отметке 27 993 пункта, а более широкий индекс Topix поднялся на 1% до 1 960 пунктов. Для обоих индексов это стало самым большим ростом с 20 июля.

Июль эти индексы завершили с лучшим месячным результатом с конца 2020 года. С начала года они теряют около 3% или менее, тогда как мировой рынок акций в целом просел на 15%, однако аналитики говорят, что катализаторов для подъема у японских акций не так много.

"Средне- и долгосрочные инвесторы остаются в стороне", — говорит Ютака Миура, старший аналитик по акциям в Mizuho Securities, при этом в понедельник большинство покупок совершали внутренние инвесторы.

Акции производителя лекарств Sumitomo Pharma выросли на 8% после объявления о квартальной прибыли на прошлой неделе. Акции Ajinomoto, производителя популярной приправы "умами" MSG, подорожали на 6,4% благодаря возросшей прибыли.

Акции производителя строительных материалов TOTO, который опубликовал финансовый отчет в пятницу, повысились на 7,2%. В Японии ожидается подорожание более восьми тысяч видов продуктов

Акции Sony упали на 3,2% после того, как конгломерат сократил свои прогнозы, ссылаясь на ослабление интереса потребителей.

Акции компаний по производству электроники Fujitsu и Alps Alpine упали на 6,6% и 13,4% соответственно, так как рост расходов на материалы и логистику сказался на их прибыли.

Макроэкономические данные и корпоративные результаты, вероятно, зададут тон для остальной части недели.

Данные по индексу менеджеров по снабжению в Японии и других странах Азии оказались слабыми, а производственная активность в Японии в июле росла самыми низкими темпами за последние 10 месяцев.

Если данные по США, который выйдут сегодня, окажутся слабыми, это может даже помочь рынкам — инвесторы могут счесть, что такое ослабление замедлит повышение процентных ставок.

После окончания торгов авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways сообщили о сокращении квартальных убытков.

На этой неделе результаты представят игровая компания Nintendo, сеть универмагов Usetan Mitsukoshi, производитель тяжелой техники Kubota и несколько крупных торговых домов Японии, включая Sumitomo и Marubeni.