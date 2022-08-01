МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник днем поднимаются после выхода данных о деловой активности в еврозоне, также влияет и финансовая отчетность, прежде всего банков, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе превысили 2000 долларов тысячу кубометров

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,21%, до 7438,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 6466,51 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 13516,83 пункта.

Инвесторы обращают внимание на макростатистику. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле составил 49,8 пункта при прогнозе в 49,6 пункта. Значение PMI промышленности Германии — крупнейшей экономики Европы — также оказался выше ожиданий: 49,3 пункта при прогнозе в 49,2 пункта.

Влияют на торги и сезон отчётности. Так, акции британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, дорожают на 5,8% после публикации данных за первое полугодие. Банк нарастил прибыль на 14% в годовом выражении, чистый процентный доход — на 10%. В результате и весь банковский сектор поднимается на 1,8% по соответствующему индексу.

В то же время бумаги Heineken дешевеют на 2,3%. Компания нарастила за полугодие чистую прибыль на 22%, выручку — на 37%, но также предупредила о влиянии инфляционного давления во втором полугодии текущего года и в следующем году.