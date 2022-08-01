МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В понедельник пшеница и кукуруза торгуются на негативной территории, поскольку первый корабль с зерном покинул порт Украины по новому гумкоридору. Основной объем морского экспорта украинского зерна может восстановиться, и это беспокоит рынки, сообщает агентство Рейтер. Фьючерсы на кукурузу подскочили более чем на два процента

Соя торгуется с понижением на фоне продаж после ралли на прошлой неделе.

Около 10.56 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,8% до 7,93 1/2 доллара за бушель. Кукуруза торговалась с понижением на 2,2%, по 6,06 1/4 доллара. Соя подешевела на 1,6% до 14,45 доллара.

"В понедельник цены на пшеницу и кукурузу снижаются на новостях о том, что первый корабль с украинским зерном покинул безопасный коридор. (Рынки) опасаются увеличения мирового предложения за счет наращивания поставок украинской пшеницы и кукурузы", — отметил Мэтт Аммерманн, менеджер StoneX.

Украинское зерно экспортировалось в Восточную Европу наземным и речным транспортом. Однако трейдеры считают, что для существенного наращивания поставок на рынок необходимы именно морские поставки.

"Естественно, что владельцы судов, застрявших в украинских портах с февраля, ходят высвободить их, — добавил эксперт. — Однако вопрос в том, заходят ли они снова направить свои корабли в Украину за следующей партией зерна".

На рынке сои наблюдается фиксация прибыли после ралли на прошлой неделе, которое было вызвано жаркой и сухой погодой, способной негативно отразиться на созревании посевов на Среднем Западе США.

"Однако (с тех пор) погода на Среднем Западе существенно не поменялась. На этой неделе метеорологи по-прежнему ожидают жару и засуху", — добавил он.