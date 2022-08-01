МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник несколько снижаются перед публикацией статистики по стране, свидетельствуют данные торгов. Fox News: США могут столкнуться с ростом цен на мясо

По состоянию на 15.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,15%, до 32777 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 12949,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4122,25 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что рынки США откроются в небольшом минусе. В понедельник трейдеры ждут данные индекса деловой активности в промышленности США от Института управления поставками. Эксперты прогнозируют, что показатель в июле снизился до 52,9% с 53% в июне.

Эта статистика является еще одним показателем состояния американской экономики. На предыдущей неделе минторг страны сообщил о снижении ВВП США во втором квартале, что усилило опасения на рынках относительно рецессии.

Что касается дальнейшей динамики рынка, директор по инвестициям в Abrdn Джеймс Атей (James Athey) сказал агентству Блумберг, что пессимизм останется до тех пор, пока Федрезерв США "не совершит чуда". Агрессивная политика регулятора, направленная на сдерживание инфляции, негативно отражается на состоянии экономики США.