МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник еще повысилась — более чем на 2,5%, марка Аи-95 выросла в цене почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Названы регионы-лидеры по доступности бензина

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов понедельника поднялась на 2,61% — до 44 936 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 1,91% — до 51 064 рублей за тонну. За четыре торговых дня стабильного роста цены на самые популярные марки бензина — Аи-92 и Аи-95 — прибавили 5,1% и 4,5% соответственно.

Стоимость дизельного топлива после достижения в пятницу исторического максимума чуть уменьшилась — на 0,08% — до 56 724 рублей за тонну. Мазут подорожал на 2,02%, его цена составила 18 305 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 9,59%, до 13 593 рублей. Стоимость авиакеросина поднялась на 0,08%, до 69 245 рублей.

Биржевые цены на топливо в России заметно росли в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. Но с конца февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, такая динамика была связана с ростом ставок по кредитам после решения Банка России поднять ключевую ставку до 20%. А все компании использовали кредитные линии для работы на бирже.

Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей возникли сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным ценам".

Возобновление роста биржевых цен связано с корректировкой демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо, рассказывал РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. Скорректированный с учетом скидок на российскую нефть демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года. При этом, как напоминал собеседник агентства, рост цен в опте не отразится на розничных ценах для автовладельцев.