МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Средние цены на бензин двух самых популярных марок Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 25 июля по 1 августа чуть выросли, марка Аи-100 также подорожала, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Бензин Аи-92 подорожал на 2,61% на российской бирже

Так, средняя стоимость Аи-92 и Аи-100 повысилась за неделю на 4 копейки, до 47,82 и 61,22 рубля за литр соответственно. Литр бензина Аи-95 подорожал в Москве на 5 копеек, до 53,06 рубля. Такая динамика в основном связана с ростом цен на 20 копеек по всем видам топлива кроме дизельного на заправках "Лукойла".

Стоимость же дизеля за отчетный период сохранилась на уровне 54,09 рубля за литр.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.