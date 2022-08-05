МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Норматив продаж мазута на бирже повышен на 1 процентный пункт — с 3% до 4% от объема производства, сообщила Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России. ФАС разработала предложения для увеличения биржевых продаж "Газпрома"

"Зарегистрирован совместный приказ ФАС России и Минэнерго России об увеличении норматива продаж мазута на биржевых торгах с 3% до 4% от общего объема производства", — говорится в сообщении.

С 10 января по 4 августа 2022 года биржевые (оптовые) цены на мазут снизились на 6 223 рубля за тонну — с 27 427 до 21 204 рублей за тонну, отмечает служба. Повышение нормы продаж должно повысить ликвидность торгов на бирже и количество предложений по совершаемым сделкам на конкурентных условиях, поясняет ведомство.

В марте ФАС отмечала, что в 2021 году объем производства мазута составил 43,4 миллиона тонн. Таким образом, минимальный объем реализации мазута на биржевых торгах был установлен на уровне 1,3 миллиона тонн, при этом фактический объем составил 1,4 миллиона. Увеличение норматива обеспечит минимальный объем реализации мазута на бирже в размере 1,8 миллиона тонн, говорили в ФАС.