МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Московская биржа с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке, о дате допуска к торгам на фондовом объявит дополнительно, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Glorax

"С 8 августа 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица", — говорится в пресс-релизе.

"В связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно", — сообщается там же.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин издал указ, которым до конца 2022 года запрещены сделки с долями иностранцев из недружественных стран в ряде российских юрлиц. Перечень кредитных организаций, сделки с долями иностранцев в которых будут ограничены, правительству и Банку России поручено подготовить и представить на утверждение президенту в течение 10 дней.

"Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации", — также сообщает биржа.

"Напоминаем об ответственности участников торгов за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам", — отмечает торговая площадка.