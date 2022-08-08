МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают статистику из США и Китая, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи снизились по итогам торговой сессии пятницы

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,19%, до 3233,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,53%, до 2177,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,67%, до 20066,95 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,19%, до 28228,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,08%, до 7010,1 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 2490,56 пункта.

В понедельник азиатские индексы торгуются разнонаправленно, инвесторы в Азии наблюдают за ситуацией с экономикой в США. Так, безработица в стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, в то время как аналитики ожидали сохранения ее на прежнем уровне. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось больше прогноза — на 528 тысяч. А сильный рынок труда, в свою очередь, может способствовать усилению "ястребиных" настроений регулятора.

"Теперь, похоже, они будут обсуждать, нужно ли им быть еще более агрессивными", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Инвесторы также отреагировали на макростатистику из КНР. Экспорт Китая в июле в годовом выражении подскочил на 18% при прогнозе роста только на 15%. Импорт в то же время поднялся только на 2,3% вместо ожидаемого увеличения на 3,7%.