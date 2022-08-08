Медь дешевеет на символические 0,01% на бирже Comex в понедельник утром
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди слабо колеблется у уровня предыдущего закрытия, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на символические 0,01%, до 3,5515 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,85%, до 7870,5 доллара, алюминия — на 0,54%, до 2416 долларов, цинка — на 1,1%, до 3488,5 долларов.
Котировки утром не демонстрируют ярко выраженной динамики по ряду причин. Так, например, на стоимость меди оказывает влияние напряженная ситуация между США и Китаем — крупнейшим потребителем этого вида промышленного металла.
Кроме того, на динамику цен влияет макростатистика — экспорт из Китая в июле в годовом выражении подскочил на 18% при прогнозе роста только на 15%, а это, в свою очередь, сняло некоторые опасения по поводу спроса на металлы на его крупнейшем рынке.
Вместе с этим инвесторы продолжают опасаться рецессии экономики. Усилили опасения ожидания дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США после выхода данных с рынка труда в стране.
https://1prime.ru/Financial_market/20220808/837725207.html