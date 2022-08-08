МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди слабо колеблется у уровня предыдущего закрытия, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на ожиданиях дальнейшего повышения ставки ФРС США

По состоянию на 8.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на символические 0,01%, до 3,5515 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,85%, до 7870,5 доллара, алюминия — на 0,54%, до 2416 долларов, цинка — на 1,1%, до 3488,5 долларов.

Котировки утром не демонстрируют ярко выраженной динамики по ряду причин. Так, например, на стоимость меди оказывает влияние напряженная ситуация между США и Китаем — крупнейшим потребителем этого вида промышленного металла.

Кроме того, на динамику цен влияет макростатистика — экспорт из Китая в июле в годовом выражении подскочил на 18% при прогнозе роста только на 15%, а это, в свою очередь, сняло некоторые опасения по поводу спроса на металлы на его крупнейшем рынке.

Вместе с этим инвесторы продолжают опасаться рецессии экономики. Усилили опасения ожидания дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США после выхода данных с рынка труда в стране.