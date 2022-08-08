МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как иена и евро, в понедельник утром растёт за счёт продолжающихся ожиданий дальнейшего повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы (США), свидетельствуют данные торгов. Курс рубля растет к доллару и евро после негативного старта торгов

По состоянию на 9.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,0175 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0177 доллара, курс доллара к иене поднимается до 135,34 иены со 135,01 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается при этом на 0,02%, до 106,6 пункта.

На динамику валют в понедельник оказывает влияние пятничная статистика рынка труда США. Так, безработица в стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, в то время как аналитики ожидали сохранения ее на прежнем уровне. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось больше прогноза — на 528 тысяч.

Показатель безработицы — важный параметр для ФРС при принятии решений о монетарной политике. Аналитики ожидают, что в сентябре регулятор вновь поднимет учётную ставку. Больше половины экспертов (58%), по данным CME Group, ждут увеличения на 50 базисных пунктов, до 2,75-3%. Остальные эксперты закладывают повышение ставки на 0,75 п.п.

Дополнительно теряет от таких ожиданий иена. "Большая" иена, какой мы ее знали в этом году, закончилась", — прокомментировал агентству Блумберг старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril). "Пик "доллара-иены", скорее всего, уже позади", — добавил эксперт.