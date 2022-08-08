МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фондовый индекс Тайваня в понедельник закрылся снижением на 0,1%, инвесторы оценивают напряженную внешнеполитическую обстановку, свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи АТР торгуются без единой динамики

Индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX закрылся в понедельник снижением на 0,1%, до 15 020,41 пункта. В пятницу индекс закрылся ростом на фоне некоторого успокоения трейдеров о возможном внешнеполитическом обострении.

В понедельник рынки реагируют на неоднозначную внешнеполитическую обстановку. Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако было продолжены и в понедельник.

Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.