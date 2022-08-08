МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В понедельник китайский юань торгуется почти без изменений. Его поддерживают вышедшие в выходные сильные данные по экспорту Китая, но эту поддержку нивелирует давление со стороны ожиданий более агрессивного ужесточения политики ФРС. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

Доллар США сохранил завоевания против других основных валют. В пятницу он укрепился на данных, которые неожиданно показали ускорение роста занятости в американской экономике и усилили ожидания повышения ключевой ставки ФРС на заседании 21 сентября на 75 базисных пунктов.

По словам трейдеров, укрепление доллара, а также напряженность отношений между Пекином и Вашингтоном из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, вероятно, продолжают оказывать давление на настроения участников рынка.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7695 юаня за доллар против 6,7405 в пятницу. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,7600, а на момент написания статьи на торговалась по 6,7633.

Понижательное давление на юань немного компенсировали сильные данные по экспорту Китая за июль. Годовой рост экспорта превысил прогноз, составив 18%, что стало максимальным темпом с начала этого года.

"Несмотря на риски рецессии и соответствующее ослабление внешнего спроса на китайские товары рост экспорта с начала этого года был намного более существенным, чем ожидалось", — сказал аналитик HSBC Чэнь Цзынян. Эксперт: Китай готов поступиться отношениями с США ради связей с Россией

"Мы по-прежнему прогнозируем сокращение положительного сальдо торгового баланса Китая в случае замедления мировой экономики и ускорения роста внутреннего спроса", — добавил Чэнь, отметив, что в краткосрочной перспективе большие валютные доходы и текущее позиционирование обеспечат меньшую зависимость юаня от динамики доллара.

Ожидания повышения ключевой ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре на рынке фьючерсов усилились. В результате роста доходности казначейских облигаций США она еще больше оторвалась от доходности китайского долга.

По словам аналитиков, разрыв между уровнями доходности в связи с расхождением траекторий денежно-кредитной политики двух крупнейших в мире экономик сохранится до конца этого года.

"Во втором полугодии расхождение траекторий политики будет оставаться большим, — сказал старший экономист UBP Карлос Казанова. — В сочетании с сокращением положительного сальдо торгового баланса в результате ослабления внешнего спроса в ближайшие месяцы это может оказать понижательное давление на юань и обусловить его снижение против доллара к концу года до 6,90-6,95".

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 106,561, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7697.