МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фьючерсные контракты на газ с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) торгуются в понедельник у отметки 2100 долларов за тысячу кубометров, и в первый час торгов растут к расчетной цене пятницы примерно на 1,6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Handelsblatt: Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран

Пока сегодняшний ценовой минимум составляет 2056,7 доллара (-0,5% к расчётной цене пятницы — 2066,5 доллара), максимум — 2100 доллара за тысячу кубометров (+1,6%).

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчётная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчётам РИА Новости, резко выросла, почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца подобрались к отметке в 2400 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.