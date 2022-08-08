МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Банк России ввел дополнительные ограничения для предотвращения спекулятивных сделок на фондовом рынке и сохранения финансовой стабильности, в частности, российские инвесторы временно не смогут свободно распоряжаться приобретенными у нерезидентов в иностранных юрисдикциях ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. "СПБ Биржа" возобновит основную сессию с иностранными акциями с 10.00 мск

"Банк России для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки ввел дополнительные ограничения. В частности, депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года", — говорится в сообщении ЦБ.

"Также в полугодовой "карантин" попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа "С" в обычный счет депо. К тому же депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов", — добавляется там же.

ЦБ уточняет, что эти ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года. Нововведения не коснутся и акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций. Также исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Как поясняет регулятор, в последнее время ЦБ выявляет случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии. "Регулятор обращает внимание инвесторов на риски, которые возникают у них при участии в предлагаемых брокерами сделках. Инвесторы не смогут свободно распоряжаться приобретенными бумагами, а также нет гарантий получения ожидаемого финансового результата", — подчеркнули в ЦБ.

"Брокерам при размещении подобного рода объявлений необходимо информировать клиентов обо всех рисках приобретения за рубежом ценных бумаг у нерезидентов из недружественных стран. При этом депозитарии и брокеры при совершении операций с ценными бумагами должны соблюдать требования законодательства и указов президента России. Поэтому Банк России рекомендует в рамках комплаенс-процедур анализировать даты приобретения ценных бумаг и проверять контрагентов по сделкам", — сообщается там же.