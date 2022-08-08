МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут в рамках коррекции после снижения прошлой сессии, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе достигли 2100 долларов за тысячу кубометров

По состоянию на 11.15 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,26%, до 7456,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 6508,52 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 13628,27 пункта.

Торги пятницы эти индексы закрыли небольшим снижением — в рамках общей тенденции ожидания ухудшений в глобальной экономике вследствие ужесточения монетарной политики, в частности, в США.

Ожидания дальнейшего повышения учетной ставки Федрезервом США усилились после выхода данных рынка труда в стране.

Так, безработица в США в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось больше прогноза – на 528 тысяч.

"Отчет о занятости в США за июль скорее всего, усилит склонность ФРС к опережающему повышению процентных ставок до тех пор, пока ставка не превысит нейтральный уровень в течение следующих нескольких месяцев", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика TD Securities Прии Мисры (Priya Misra).