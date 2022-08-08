МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене не показывает единой динамики, рынки ожидают важную макростатистику по США позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет к иене на ожиданиях ужесточения политики ФРС США

По состоянию на 12.01 мск курс евро к доллару рос до 1,019 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0181 доллара, курс доллара к иене поднимался до 135,13 иены со 134,97 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 106,53 пункта.

Инвесторы оценивают ситуацию на рынке в начале недели, когда не ожидается важных макроэкономических данных по Европе и США.

В среду же, 10 августа, будет опубликована статистика по годовой инфляции в США за июль. Аналитики полагают, что инфляция в стране замедлилась до 8,7% после 9,1% в июне. Значение июня является максимальным с ноября 1981 года.

Высокая инфляция подтолкнула многие мировые центробанки к повышению ключевых ставок. В сентябре, по данным CME Group, 70,5% аналитиков ожидают повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США вновь на 75 базисных пунктов (до 3-3,25% годовых), такими же темпами показатель был увеличен в июне и июле.