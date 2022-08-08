МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, рынки продолжают с оптимизмом оценивать данные о безработице в США на фоне рисков рецессии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар торгуется разнонаправленно в ожидании статистики из США

По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,28%, до 32848 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 13297 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 4161 пункта.

Рынки продолжают оценивать макростатистику из США. Безработица в стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, в то время как аналитики ожидали сохранения уровня. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось больше прогноза – на 528 тысяч.

Эта статистика появилась после выхода предварительных сведений о том, что ВВП США в прошлом квартале снизился второй квартал подряд — на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что может указывать на рецессию.

Но после таких данных о безработице стало трудно утверждать, что мы уже находимся в рецессии, оценивает управляющий директор по инвестиционной стратегии E Trade Майк Лёвенгарт (Mike Loewengart), которого цитирует портал Market Watch.

"Если мы и там, то она, определенно, достаточно необычная", — добавил он.