МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет и к доллару, и к евро после новости о паузе в процессе допуска на рынок нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов с бенефициарами из России, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Названа причина, по которой рубль больше не может расти и падать

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск снижается на 20 копеек, до 60,38 рубля, евро — на 36 копеек, до 61,18 рубля. Курс юаня опускается на 9 копеек, до 8,965 рубля.

РУБЛЬ КАЧАЕТСЯ НА НЕФТИ

Отечественная валюта после негативного старта торгов быстро перешла к укреплению, однако сильного роста не показывает.

В какой-то момент курс доллара снижался до 59,92 рубля, евро – до 60,72 рубля, затем американская валюта ушла выше 60 рублей, европейская – выше 61 рубля.

Среди основных факторов, влияющих на динамику курса рубля в понедельник, эксперты называют паузу в допуске на рынок нерезидентов из дружественных стран на российский фондовый рынок и перешедшие к снижению нефтяные котировки.

Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются, инвесторы обеспокоены перспективами спроса из-за рисков рецессии. К текущему моменту октябрьский фьючерс нефти марки Brent теряет 1,6% и опускается до 93,4 доллара за баррель. Стоимость нефти падает на опасениях вокруг спроса

"Сегодня рубль продолжает показывать слабо выраженную динамику, тяготея к умеренному укреплению. Утром фьючерсы Brent превышали 96 долларов за баррель в рамках восстановительного роста, тем не менее ко второй половине дня котировки вновь перешли к снижению, и рубль потерял поддержку фактора нефтяных цен", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Сегодняшнее слабое укрепление рубля может поддерживаться решением о временной отмене выхода нерезидентов из дружественных стран на российский фондовый рынок", — добавляет он.

Московская биржа сообщила в пятницу, что в связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке, а о дате допуска к торгам на фондовом объявит дополнительно.

"Так, инвесторы могли опасаться роста спроса на валюту по мере продажи российских бумаг, и временное снятие этих рисков оказывает поддержку рублю", — отмечает Григорьев.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает выход торговых оборотов в паре "юань-рубль" на новые пики, отражающий, по его мнению, оживление активности импортеров в преддверии осеннего сезона.

К текущему моменту объем торгов в паре превышает 47,5 миллиарда рублей, следует из динамики торгов валютами на Московской бирже. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, заявил Песков

ПРОГНОЗЫ

"Подробности нового бюджетного правила остаются нераскрытыми, а до августовского налогового периода еще далеко. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" сегодня, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 58,75-61,75 рубля", — прогнозирует Григорьев.

"Сегодня мы не ждем значительных изменений на российском валютном рынке, так как возвращение "дружественных" нерезидентов на фондовый рынок было отложено. На наш взгляд, рубль продолжит торговаться в диапазоне 60-61 за доллар, который, по всей видимости, является комфортным для покупателей и продавцов валюты", — также говорит Игорь Рапохин из Sber CIB Investment Research.

При этом аналитики Росбанка на горизонте предстоящей недели не исключают попыток доллара вернуться к 59 рублям, а юаня – к 8,8 рубля, с последующим ростом волатильности перед приближающимся налоговым периодом.