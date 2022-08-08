МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник растут в ходе волатильных торгов, но остаются около многомесячных минимумов. Котировки получили поддержку на фоне позитивных экономических данных Китая и США, усиливших надежды на повышение спроса, несмотря на опасения относительно рецессии, сообщает агентство Рейтер. Фьючерсы на американские индексы слабо растут в ожидании статистики

Около 15.20 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 93 цента, или 0,9%, до 95,85 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 67 центов, или 0,8%, до 89,68 доллара за баррель.

На прошлой неделе опасения относительно того, что рецессия может ограничить спрос на энергоносители, привели к падению цен на нефть Brent на 13,7%, до минимума с февраля. Котировки Brent на прошлой неделе продемонстрировали самое сильное падение с апреля 2020 года, а цены на нефть WTI снизились на 9,7%.

В пятницу фьючерсы на Brent и WTI закрылись с повышением, поскольку темпы роста рабочих мест в США в июле неожиданно ускорились.

"На рынке снова начинают доминировать макроэкономические факторы. Опубликованные в пятницу (позитивные) данные по рынку труда указывают на (перспективы) более активного, чем мы предполагали, спроса на бензин", — отметил Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC.

Китай в воскресенье также удивил рынки, отчитавшись о более высоких, чем ожидалось, темпах роста экспорта в июле.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, шансы на дальнейший рост цен на нефть по-прежнему высоки, поскольку на рынке сохраняется более крупный дефицит предложения, чем предполагалось в последние месяцы.