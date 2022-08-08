ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. Уровень уверенности потребителей в рынке жилой недвижимости США в июле опустился до своего минимального значения с 2011 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные исследования американской ипотечной корпорации Fannie Mae. В Moody's рассказали об эффекте для экономики США от нового законопроекта

Ежемесячный индекс настроений покупки жилья (Home Purchase Sentiment Index) в июле составил 62,8%, достигнув минимума за 11 лет и опустившись на 2 процентных пункта к июню.

По данным организации, и продавцы, и покупатели жилья становятся все более пессимистично настроенными относительно перспектив рынка.

Так, лишь 17% американских граждан по итогам второго летнего месяца считают, что сейчас подходящее время для покупки жилья. В июне показатель составлял 20%.

Среди продавцов, которые считают подходящим выставлять жилье на продажу, уровень уверенности опустился до 67% в июле по сравнению с 68% в июне.

Причем 30% опрошенных американцев считают, что цены на жилье в США будут падать. В июне такого мнения придерживались 27% респондентов.

"Непривлекательные ставки по ипотеке все больше указываются потребителями в качестве основной причины, почему сейчас плохое время как для покупки жилья, так и для ее продажи", — заявил старший вице-президент и главный экономист Fannie Mae Даг Дункан.

Средняя величина фиксированной ставки по ипотеке в США на 30 лет в настоящее время превышает 5% годовых, причем по данными ипотечной корпорации, 67% американцев прогнозируют её дальнейший рост. В начале года ставка составляла порядка 3% годовых.