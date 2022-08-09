МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник незначительно колеблется у уровня предыдущего закрытия, трейдеры ожидают статистики инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Цена золота снижается в ожидании данных по инфляции в США

По состоянию на 8.59 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,08%, до 3,5895 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,49%, до 7987,5 доллара, алюминия — на 1,22%, до 2445,5 долларов, цинка — снизилась на 1,23%, до 3445,5 долларов.

Трейдеры пребывают в ожидании данных о росте потребительских цен в США, которые будет опубликованы в среду вечером. Эксперты полагают, что инфляция в стране наконец замедлилась — до 8,7% после 9,1% месяцем ранее, когда показатель стал максимальным с 1981 года.

Эта статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике, которая влияет на курс доллара, а через него — на котировки сырьевых товаров, к которым относится и медь.

Также рынки продолжают реагировать на напряженную ситуацию между США и Китаем — крупнейшим потребителем этого вида промышленного металла. Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовал масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа и до сих пор продолжаются.