МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань немного снизился против доллара США, сообщило агентство Рейтер. Его снижение спровоцировали новые вспышки заражения COVID-19, проблемы на рынке недвижимости и геополитическая напряженность. Эти факторы могут омрачить перспективы китайской экономики, хотя экспорт из Китая остается сильным. Китай скупает уголь, нефть и газ по всему миру

На момент написания статьи на континентальном рынке пара доллар/юань торговалась по 6,7562, немного выше уровня закрытия предыдущей сессии, хотя Народный банк Китая установил более низкий срединный курс.

Во вторник в некоторых районах Тибета, включая два крупнейших города региона, было проведено массовое тестирование на COVID-19.

Проблемы секторе недвижимости Китая, а также напряженность китайско-американских отношений из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань оказывают давление на настроения инвесторов. Пекин проводит военные учения около острова, который считает своей территорией. Во вторник Министерство обороны Китая заявило о продолжении учений в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

"В краткосрочной перспективе распространение COVID, проблемы рынка недвижимости и напряженность вокруг Тайваня, видимо, будут оказывать давление на юань", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

По его словам, ФРС "вряд ли существенно замедлит темп повышения ставок, даже если импульс инфляции станет более умеренным".

Повышение процентных ставок в США сделает китайские активы менее привлекательными, что может оказать давление на юань. Вместе с тем превысившие прогноз данные по экспорту оказали китайской валюте некоторою поддержку.

"Увеличение положительного сальдо торгового баланса в июле указывает на более существенный позитивный вклад в ВВП со стороны внешней торговли в 3-м квартале 2022 года, — отметили аналитики швейцарского банка UBP. — Последние данные по экспорту Китая могут также ослабить опасения насчет сокращения спроса на мировых рынках, хотя такая передышка будет кратковременной".