МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро во вторник утром снижается, пробив отметку в 1,02, рынки ожидают доказательств снижения инфляции в США, что может притормозить процесс ужесточения монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к доллару снизился на трех факторах

По состоянию на 9.29 мск курс евро к доллару растет до 1,0203 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0196 доллара; курс доллара к иене в то же время поднимается до 135,1 иены со 135 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,13, до 106,3 пункта.

Во вторник рынки прибывают в ожидании данных о годовой инфляции в США, которая, как полагают аналитики, по итогам июля замедлилась до 8,7% после 9,1% месяцем ранее, когда показатель стал максимальным с 1981 года.

Эта статистика окажет влияние на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США в направлении ужесточения монетарной политики, которое происходит в борьбе с "отбившейся от рук" инфляции. Но если новые данные продемонстрируют таким образом действенность уже принятых мер, то череда повышений учётной ставки может притормозиться, а это будет негативно для доллара.