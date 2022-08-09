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https://1prime.ru/Financial_market/20220809/837735684.html
Российский рынок акций перешел к снижению в начале торгов вторника
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника перешел к снижению после позитивного старта и теряет 0,14% по основному индексу, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 09.08.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника перешел к снижению после позитивного старта и теряет 0,14% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,14%, до 208,49 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,13%, до 1084,97 пункта. На открытии торгов российский рынок акций рос на 0,46%.
В лидерах снижения акции "Иркута-3" (-2,13%), "Яндекса" (-1,24%) и "Фосагро" (-1,2%).