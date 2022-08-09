МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника перешел к снижению после позитивного старта и теряет 0,14% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Курс рубля умеренно укрепляется на Московской бирже

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,14%, до 208,49 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,13%, до 1084,97 пункта. На открытии торгов российский рынок акций рос на 0,46%.

В лидерах снижения акции "Иркута-3" (-2,13%), "Яндекса" (-1,24%) и "Фосагро" (-1,2%).