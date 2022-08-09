2022-08-09T10:21:52+03:00
2022-08-09T10:21:52+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220809/837735716.html
Курс рубля умеренно укрепляется на Московской бирже
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. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и чуть сильнее по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск... ПРАЙМ, 09.08.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и чуть сильнее по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 18 копеек, до 60,58 рубля, евро — на 48 копеек, до 61,72 рубля.