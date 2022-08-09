МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и чуть сильнее по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к снижению в начале торгов вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 18 копеек, до 60,58 рубля, евро — на 48 копеек, до 61,72 рубля.