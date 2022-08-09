МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Котировки природного газа в понедельник упали до почти трехнедельного минимума, сообщило агентство Рейтер. Цены оказались под давлением ввиду рекордно высокой добычи и на фоне прогнозов менее жаркой, чем ранее ожидалось, погоды в ближайшие две недели. Фьючерсы на газ торгуются в Европе выше 2000 долларов за тысячу кубометров

Кроме того, снижению цен в понедельник поспособствовало сокращение трубопроводных поставок газа в Мексику и продолжающаяся приостановка СПГ-терминала Freeport.

Ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с понижением на 47,5 цента, или 5,9%, по 7,589 доллара за млн БТЕ. Контракты закрылись на минимуме с 19 июля.

За истекший период года котировки ближайших фьючерсов на газ на NYMEX подскочили на 103%. В Европе газ торговался около 57 долларов за млн БТЕ, а в Азии — около 44 долларов.