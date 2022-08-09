МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник утром в основном слабо снижаются, инвесторы ожидают статистики годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ в США упали до почти трехнедельного минимума

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,01%, до 7484 пунктов, французский CAC 40 снижается на 0,21%, до 6510,67 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 13607,75 пункта.

Во вторник европейские индексы не показывают ярко выраженной динамики, рынки ожидают статистику о годовой инфляции в США. Аналитики полагают, что по итогам июля она замедлилась до 8,7% с 9,1%.

Статистика по инфляции имеет особое значение для трейдеров, так как является маркером дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Для борьбы с инфляционным давлением регулятор может поднять учетную ставку более резко.

"Недавнее падение цен на энергоносители и сырьевые товары должно оказать охлаждающее воздействие на инфляцию, однако рост стоимости рабочей силы может удержать ее на нежелательно высоком уровне", — сказала агентству Франс Пресс аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).