МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном показали рост во вторник, на торгах отразилась динамика американских фьючерсов, при этом рынки продолжают ожидать статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном снижаются в ожидании статистики из США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,32%, до 3 247,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 2 188,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,21%, до 20 003,44 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,42%, до 2 503,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7 029,8 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 0,88%, до 27 999,96 пункта.

В начале недели не запланировано публикаций важных макростатистик, поэтому мировые трейдеры ожидают данные по годовой инфляции в США, которые будут обнародованы в среду. На этом фоне фьючерсы Уолл-стрит растут, а вслед за ними и индексы АТР.

Согласно прогнозам, инфляция в США замедлилась в июле до 8,7% после 9,1% в июне. Значение июня является максимальным с ноября 1981 года. Данные о динамике потребительских цен являются важным показателем для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения по ключевой ставке.

Высокая инфляция побуждает мировые центробанки повышать свои ключевые ставки, что усиливает опасения рынков по поводу возможной рецессии, на которую уже указывают некоторые экономические данные и прогнозы. После сильной статистики по безработице в США трейдеры оценивают, какими могут быть темпы повышения ставки ФРС после публикации данных по инфляции в США.